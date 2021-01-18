ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання

Мінськ, Понеділок 18 січня 2021 12:34
Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання
Фото: Олександр Лукашенко та Віктор Хренін (belta by)
Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і білоруський міністр оборони Віктор Хренін обговорили майбутні військові навчання "Захід-2021", які планують провести спільно з Росією. Вони заплановані на 10 вересня та триватимуть протягом 6 днів.

Про це повідомляє БелТА.

Як повідомляється, Лукашенко також поцікавився у Хреніна результатами чергового п'ятирічного періоду будівництва і розвитку Збройних сил Білорусі.

"Ми домовлялися недавно з вами про те, що ви разом з Російською Федерацією доопрацюєте задум і деталі майбутньіх білорусько-російських навчань... Я просив би вас доповісти, чи узгоджені з Російською Федерацією нюанси проведення цих навчань, який задум", - сказав Лукашенко.

Також білоруський лідер зазначив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним ще давно прийняли рішення проводити навчання.

Нагадаємо, раніше Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання в жовтні 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія домовились на тлі протестів співпрацювати з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки, а також по боротьбі з тероризмом та екстремізмом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся