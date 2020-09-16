Россия и Беларусь в октябре проведут совместные военные учения. Кроме того, страны уже проводят военные учения под названием "Славянское братство".

Об этом 16 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"Россия и Беларусь в октябре проведут совместные учения. Россия и Беларусь в этом году проведут около 130 мероприятий в военной сфере", - цитирует его слова агентство.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя текущие военные учения "Славянское братство", заявил:

"Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет".

Напомним, сегодня в Беларусь с рабочим визитом прибыла военная делегация из РФ. Делегацию возглавляет Шойгу.