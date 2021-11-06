Россия и Беларусь готовят единую символику, но об общей валюте пока речь не идет

Россия и Беларусь договариваются о создании единой символики Союзного государства. Разговора о создании единой валюты пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева телеканалу " Россия-1 ".

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ ", - сказал он.

В то же время, разговора о создании единой валюты Союзного государства на сегодняшний день нет. "Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", - сказал он.

Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, который тогда занимал пост президента Беларуси.