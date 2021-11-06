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Россия и Беларусь готовят единую символику, но об общей валюте пока речь не идет

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 13:08
Россия и Беларусь готовят единую символику, но об общей валюте пока речь не идет Фото: госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев (elros.tv)
Автор: Александр Белоус

Россия и Беларусь договариваются о создании единой символики Союзного государства. Разговора о создании единой валюты пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева телеканалу "Россия-1".

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ ", - сказал он.

В то же время, разговора о создании единой валюты Союзного государства на сегодняшний день нет. "Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", - сказал он.

Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, который тогда занимал пост президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в 4 ноября на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.

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