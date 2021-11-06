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Росія і Білорусь готують єдину символіку, але про загальну валюту поки мова не йде

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Україна, Субота 06 листопада 2021 13:08
Росія і Білорусь готують єдину символіку, але про загальну валюту поки мова не йде Фото: держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев (elros.tv)
Автор: Олександр Білоус

Росія і Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря Союзної держави Дмитра Мезенцева телеканалу "Росія-1".

"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ", - сказав він.

У той же час, розмови про створення єдиної валюти Союзної держави на сьогоднішній день немає. "Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає", - сказав він.

Нагадаємо, договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999 року президентом РФ Борисом Єльциним і Олександром Лукашенком, який тоді займав пост президента Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко у 4 листопада на засіданні Вищої Держради затвердили 28 союзних програм, які визначають подальшу інтеграцію Москви і Мінська.

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