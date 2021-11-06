Росія і Білорусь готують єдину символіку, але про загальну валюту поки мова не йде

Росія і Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря Союзної держави Дмитра Мезенцева телеканалу " Росія-1 ".

"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ", - сказав він.

У той же час, розмови про створення єдиної валюти Союзної держави на сьогоднішній день немає. "Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає", - сказав він.

Нагадаємо, договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999 року президентом РФ Борисом Єльциним і Олександром Лукашенком, який тоді займав пост президента Білорусі.