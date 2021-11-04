Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей. Как заявил Александр Лукашенко, Минск и Москва не скрывают своих намерений по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta .

"Мы с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) не прячем своих намерений усиливать эту группировку в будущем", - цитирует издание заявление Лукашенко.

По его словам, совместная белорусско-российская группировка в регионе является "надежным щитом для всего постсоветского пространства".