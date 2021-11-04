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Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей

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Минск, Четверг 04 ноября 2021 17:22
Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь и Россия усилят военную группировку на границе с Украиной и Польшей. Как заявил Александр Лукашенко, Минск и Москва не скрывают своих намерений по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

"Мы с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) не прячем своих намерений усиливать эту группировку в будущем", - цитирует издание заявление Лукашенко.

По его словам, совместная белорусско-российская группировка в регионе является "надежным щитом для всего постсоветского пространства".

Напомним, в конце сентября Лукашенко заявил о практически созданной единой армии России и Беларуси на западном направлении.

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