Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных

Сегодня. 5 марта, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Один из них будет базироваться в Белоруссии.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Таким образом, создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии. Кроме того, Шойгу и Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021".
Они запланированы на 10-16 сентября этого года на территории двух стран. В основу учений положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран.
Напомним, ранее Россия и Беларусь проводили совместные военные учения в октябре 2020 года.
Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом.