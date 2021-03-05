Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных

Сегодня. 5 марта, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Один из них будет базироваться в Белоруссии.

Таким образом, создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии. Кроме того, Шойгу и Хренин обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021".

Они запланированы на 10-16 сентября этого года на территории двух стран. В основу учений положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран.