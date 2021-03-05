Росія і Білорусь домовилися створити три спільних центри по підготовці військових

Сьогодні. 5 березня, міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військових. Один з них буде базуватися в Білорусії.

Таким чином, центри будуть знаходитися в Нижегородській і Калінінградській областях РФ, а також в Гродненській області Білорусі. Крім того, Шойгу і Хренин обговорили план спільних заходів військового співробітництва на 2021 рік, зокрема, спільні стратегічні навчання "Захід-2021".

Вони заплановані на 10-16 вересня цього року на території двох країн. В основу навчань покладено один з варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн.