Россия и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил Российская Федерация и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, РФ и Беларусь сохранят условия поставки газа на условиях прошлого года.

"Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", - сказал он.

При этом Козак добавил, что для предоставления скидки на нефть потребовало бы введения государственного регулирования поставок нефти

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - заявил он.

Условия регулирования нефтяной отрасли Российской Федерации не будут изменены, но правительство будет содействовать поставкам нефти в Беларусь, добавил он.

"Мы с правительством Российской Федерации вместе будем оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются", - добавил Козак.

Напомним, Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.