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Россия атаковала жилые дома в Сумах: погибли по меньшей мере 10 человек

Автор: Артур Родивилов

Жертвами российских бомбардировок жилых кварталов в Сумах стали по меньшей мере 10 человек. Среди погибших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет.

"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал глава ОВА.

Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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