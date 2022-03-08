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Росія атакувала житлові будинки в Сумах: загинули щонайменше 10 осіб

Автор: Артур Родивилов

Жертвами російських бомбардувань житлових кварталів у Сумах стали щонайменше 10 осіб. Серед загиблих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

Він підкреслив, що ввечері відбувся авіаналіт.

"Відбувалося авіабомбардування передмість міста Суми. Були розбомблені житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І рахунок загиблих йде вже - понад 10 осіб", - розповів глава ОВА.

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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