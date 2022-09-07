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Россия атаковала Пологовский район: много погибших и раненых, обстрел продолжается

Фото: оккупанты атаковали Пологовский район Запорожской области из "Градов" (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Около 16:00 российские военные обстреляли Пологовский район Запорожской области из "Градов" - 5 тяжело раненых, 3 убитых. Обстрел продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Приблизительно в 15:40 враг обстрелял градом двор в с. Малая Токмачка Пологівського району", - написал он.

По его словам, во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.

"В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты. Обстрел продолжается", - добавил Старух.

Обновлено 18.00. По данным Старуха, количество раненых выросло до 7 человек. Три человека - в тяжелом состоянии.

При этом, изначально, сообщалось об обстреле села в Ореховском районе, позже информация была изменена.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня город Орехов Запорожской области. Обстрелы продолжались около двух часов, произошло много пожаров.

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Запорожская область