Россия атаковала Пологовский район: много погибших и раненых, обстрел продолжается

"Приблизительно в 15:40 враг обстрелял градом двор в с. Малая Токмачка Пологівського району", - написал он.

По его словам, во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.

"В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты. Обстрел продолжается", - добавил Старух.

Обновлено 18.00. По данным Старуха, количество раненых выросло до 7 человек. Три человека - в тяжелом состоянии.

При этом, изначально, сообщалось об обстреле села в Ореховском районе, позже информация была изменена.