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Росія атакувала Пологівський район: багато загиблих та поранених, обстріл продовжується

Фото: окупанти атакували Пологівський район Запорізької області з "Градів" (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 16.00 російські військові обстріляли Пологівський район Запорізької області з "Градів" - 5 тяжко поранених, 3 вбитих. Обстріл триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв градом двір у с. Мала Токмачка Пологівського району", - написав він.

За його словами, у дворі знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу.

"В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, їх забрала швидка, 3 вбито. Обстріл продовжується", - додав Старух.

Оновлено 18.00. За даними Старуха, кількість поранених зросла до 7 людей. Три людини - у тяжкому стані.

При цьому спочатку повідомлялося про обстріл села в Оріхівському районі, пізніше інформацію було змінено.

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Як повідомлялось, вранці у неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області. Обстріли продовжувались близько двох годин, трапилось багато пожеж.

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Запорожская область