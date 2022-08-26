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Россия уже анонсирует "провокации" во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Россия уже анонсирует "провокации" во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские СМИ начали разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЕ. В своей привычной манере они обвиняют в таких намерениях украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

В частности, о так называемых "провокациях" заявил самопровозглашенный "член главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов

"И мы прекрасно понимаем, что украинская сторона может "всадить в спину" этой миссии инспекции МАГАТЭ, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: "вот Россия обстреляла", - сказал он.

Ситуация на ЗАЭС и визит миссии МАГАТЭ

Напомним, вчера впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

После чего в СМИ начали появляться сообщения о том, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября, а ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

В свою очередь советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила, визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. Впрочем, оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины