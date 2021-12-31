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Россия продолжает перебрасывать военных и технику к границе с Украиной, - CIT

Новина українською →
Россия, Пятница 31 декабря 2021 06:42
Россия продолжает перебрасывать военных и технику к границе с Украиной, - CIT Фото: РФ продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно CIT, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы - в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Самые крупные места сосредоточения российских сил - Клинцы́ и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.

Помимо уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области.

Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 30 декабря, что в настоящее время Российская Федерация физически не может совершить большое вторжение на территорию Украины.

Напомним, до этого Данилов заявлял, что СНБО не видит угроз для открытого нападения России, несмотря на концентрацию российских войск у Украины.

Кроме того, ранее Данилов заявлял, что риска неизбежного вторжения России в Украину нет.

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