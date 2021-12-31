ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 08:45
Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму Фото: Росія в Криму побудує новий полігон (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські військові планують обладнати для навчань десантників новий полігон в окупованому Криму. Всього в 2022 році планується провести близько 100 заходів підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з'єднаннями і військовими частинами ВДВ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міноборони РФ.

У Міноборони заявили, що продовжиться нарощування бойового потенціалу.

"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області і Старокримський в Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках, додали у військовому відомстві.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук