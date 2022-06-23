UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия "анонсировала" подрыв больницы в Харькове

Фото: Россия "анонсировала" подрыв больницы в Харькове (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация "анонсировала" подрыв больницы в Харькове и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ.

В РФ заявляют, что украинские военные якобы "под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города" в Первую детскую городскую больницу Харькова.

Кроме того, как утверждают в штабе, здание больницы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы якобы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Также в штабе пишут, что для подготовки фото- и видеоматериало в Харькове уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Напомним, в Госдуме РФ угрожают ракетным ударом по посольству США в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины