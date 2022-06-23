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Росія "анонсувала" підрив лікарні в Харкові

Фото: Росія "анонсувала" підрив лікарні в Харкові (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація "анонсувала" підрив лікарні в Харкові і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

У РФ заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.

Крім того, як стверджують у штабі, будівлю лікарні заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

Також у штабі пишуть, що для підготовки фото - і відеоматеріалу в Харкові вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

Нагадаємо, у Держдумі РФ погрожують ракетним ударом по посольству США в Києві.

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ХарківВійна Росії проти України