Росія "анонсувала" підрив лікарні в Харкові

Російська Федерація "анонсувала" підрив лікарні в Харкові і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб РФ .

У РФ заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.

Крім того, як стверджують у штабі, будівлю лікарні заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

Також у штабі пишуть, що для підготовки фото - і відеоматеріалу в Харкові вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.