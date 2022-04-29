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Россия активно строит вертолетные площадки на оккупированных территориях, - Маляр

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 13:36
Россия активно строит вертолетные площадки на оккупированных территориях, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua) 
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные активно строят вертолетные площадки на временно оккупированных территориях. Планируют использовать вертолеты.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на слова замминистра обороны Анна Маляр.

"Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации", - заявила Маляр.

Замминистра отметила, что России пришлось изменить стратегию после того, как она проиграла начало войны. Также страна-оккупант начала открывать уголовные дела против служащих, которые не справились с поставленными задачами.

Война России против Украины длится шестьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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