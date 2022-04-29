Россия активно строит вертолетные площадки на оккупированных территориях, - Маляр
Российские военные активно строят вертолетные площадки на временно оккупированных территориях. Планируют использовать вертолеты.
Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на слова замминистра обороны Анна Маляр.
"Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации", - заявила Маляр.
Замминистра отметила, что России пришлось изменить стратегию после того, как она проиграла начало войны. Также страна-оккупант начала открывать уголовные дела против служащих, которые не справились с поставленными задачами.
Война России против Украины длится шестьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.