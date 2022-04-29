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Росія активно будує вертолітні майданчики на окупованих територіях, - Маляр

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П'ятниця 29 квітня 2022 13:36
Росія активно будує вертолітні майданчики на окупованих територіях, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua) 
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові активно будують вертолітні майданчики на тимчасово окупованих територіях. Планують більше використовувати гелікоптери.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова заступниці міністра оборони Ганна Маляр.

"Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації", - заявила Маляр.

Заступник міністра відзначила, що Росії довелося змінити стратегію після того, як вона програла початок війни. Також країна-окупант почала відкривати кримінальні справи проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.

Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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