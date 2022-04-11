Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины, - ГУР

"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о" фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - указано в сообщении.