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Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины, - ГУР

Фото: Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России пытаются вернуть на войну против Украины раненых солдат, которые в своем большинстве отказываются это делать. Для агитации страна-агрессор использует пропагандистские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о" фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - указано в сообщении.

Напомним, ГУР опубликовало данные российских военных 234 десантно-штурмового полка. Они совершали геноцид украинского народа в Бородянке Киевской области.

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