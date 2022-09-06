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Россия за 40 дней так и не предоставила списки убитых в Еленовке, - Подоляк

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Киев, Вторник 06 сентября 2022 20:45
Россия за 40 дней так и не предоставила списки убитых в Еленовке, - Подоляк Фото: советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупанты через 40 дней после взрыва в Еленовке Донецкой области так и не предоставили Украине списки погибших военнопленных.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"40 дней с момента циничной казни украинских военнопленных в Еленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей МККК к пленникам и не предоставила данные о количестве убитых. Есть ли у кого-то еще сомнения в том, кто стоял за этим кровавым терактом?", - подчеркнул Подоляк.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.

В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

Также в Офисе генпрокурора Украины позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

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