Россия в 1990-е годы отклонила предложение вступить в НАТО, - Блинкен

"Знаете что? В 1990-х годах об этом действительно говорили (о вступлении России в НАТО, - ред.). Русские решили, что это не то, что они хотят делать", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США в очередной раз подтвердил, что суть оборонительного альянса не нападение на Россию или любую другую страну.

"НАТО - это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию; он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию", - подчеркнул он.

Отметим, что руководитель Кремля Владимир Путин неоднократно говорил, что в 1990-е и 2000-е годы поднимался вопрос о вступлении России в НАТО.