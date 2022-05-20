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Россия в 1990-е годы отклонила предложение вступить в НАТО, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия в 1990-е годы отказалась от предложения вступить в Североатлантический альянс. Несмотря на неоднократные предложения бывшего президента США Билла Клинтона.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Знаете что? В 1990-х годах об этом действительно говорили (о вступлении России в НАТО, - ред.). Русские решили, что это не то, что они хотят делать", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США в очередной раз подтвердил, что суть оборонительного альянса не нападение на Россию или любую другую страну.

"НАТО - это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию; он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию", - подчеркнул он.

Отметим, что руководитель Кремля Владимир Путин неоднократно говорил, что в 1990-е и 2000-е годы поднимался вопрос о вступлении России в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может достичь своих стратегических целей в войне против Украины.

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