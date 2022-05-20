Росія в 1990-і роки відхилила пропозицію вступити в НАТО, - Блінкен

"Знаєте що? У 1990-х роках про це дійсно говорили (про вступ Росії в НАТО, - ред.). Росіяни вирішили, що це не те, що вони хочуть робити", - заявив Блінкен.

Держсекретар США в черговий раз підтвердив, що суть оборонного Альянсу не напад на Росію або будь-яку іншу країну.

"НАТО - це оборонний альянс, країни збираються разом, щоб переконатися, що якщо на одну з них нападуть, всі інші прийдуть і захистять її. Ось в чому його суть. У нього немає агресивних намірів проти Росії. Він ніколи не нападав на Росію; він не буде нападати на Росію. Він не збирається нападати на Росію", - підкреслив він.

Зазначимо, що керівник Кремля Володимир Путін неодноразово говорив, що в 1990-і і 2000-і роки піднімалося питання про вступ Росії в НАТО.