Без России и с Зеленским: в Давосе стартовал экономический форум

Сегодня, 22 мая открывается Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который впервые за 35 лет пройдет без участия российских бизнесменов и чиновников. А во время конференции на нем выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.
В этом году центральная тема встречи звучит так: "Переломный момент истории: государственная политика и бизнес-стратегии". В целом участники затронут ряд вопросов, среди которых: вторжение России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и изменения климата.
В мероприятиях примут участие более 2,5 млн человек, в том числе почти 50 мировых лидеров. Среди них, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МККК Питер Маурер, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Польши Анжей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Встреча Всемирного экономического форума, которая традиционно проходила ежегодно, на этот раз состоится в очном формате впервые за два года. Поскольку из-за пандемии коронавируса мероприятия были перенесены.
Из-за развязанной полномасштабной войны России против Украины на этот раз участники решили отмежеваться от страны-агрессора. А потому российских представителей не будет на официальных мероприятиях.
Ожидается, что в день открытия конференции, которая запланирована на 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью в формате видеосвязи.
Кроме того, Украину в Давосе, кроме главы государства, будут представлять ряд чиновников. Среди них: глава Минцифры Михаил Федоров, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава НБУ Кирилл Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко.
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