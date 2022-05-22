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Без России и с Зеленским: в Давосе стартовал экономический форум

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 мая открывается Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который впервые за 35 лет пройдет без участия российских бизнесменов и чиновников. А во время конференции на нем выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Главные темы

В этом году центральная тема встречи звучит так: "Переломный момент истории: государственная политика и бизнес-стратегии". В целом участники затронут ряд вопросов, среди которых: вторжение России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и изменения климата.

В мероприятиях примут участие более 2,5 млн человек, в том числе почти 50 мировых лидеров. Среди них, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МККК Питер Маурер, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Польши Анжей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Первая очная встреча за 2 года

Встреча Всемирного экономического форума, которая традиционно проходила ежегодно, на этот раз состоится в очном формате впервые за два года. Поскольку из-за пандемии коронавируса мероприятия были перенесены.

Без участия России

Из-за развязанной полномасштабной войны России против Украины на этот раз участники решили отмежеваться от страны-агрессора. А потому российских представителей не будет на официальных мероприятиях.

Выступление Зеленского

Ожидается, что в день открытия конференции, которая запланирована на 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью в формате видеосвязи.

Кроме того, Украину в Давосе, кроме главы государства, будут представлять ряд чиновников. Среди них: глава Минцифры Михаил Федоров, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава НБУ Кирилл Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко.

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