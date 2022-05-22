Без Росії та із Зеленським: у Давосі стартував економічний форум

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Цьогоріч центральна тема зустрічі звучить так: "Переломний момент історії: Державна політика та бізнес-стратегії". Загалом учасники порушать ряд питань, серед яких: вторгнення Росії в Україну, відновлення української інфраструктури, пандемія COVID-19 та зміни клімату.

В заходах візьмуть участь понад 2,5 млн осіб, зокрема майже 50 світових лідерів. Серед них, зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова МКЧХ Пітер Маурер, голова МВФ Крісталіна Георгієва, президент Польщі Анжей Дуда, генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Перша очна зустріч за 2 роки

Зустріч Всесвітнього економічного форуму, яка традиційно проходила щороку, на цей раз відбудеться очному форматі вперше за два роки. Оскільки через пандемію коронавірусу заходи були перенесені.

Без участі Росії

Через розв'язану повномасштабну війну Росії проти України цього разу учасники вирішили відмежуватися від країни-агресора. А тому російських представників не буде на офіційних заходах.

Виступ Зеленського

Очікується, що у день відкриття конференції, яка запланована на 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступить із промовою у форматі відеозв'язку.

Крім того, Україну в Давосі, окрім глави держави, представлятимуть низка чиновників. Серед них: голова Мінцифри Михайло Федоров, міністр економічного розвитку та торгівлі Юлія Свириденко, голова МЗС Дмитро Кулеба, голова НБУ Кирило Шевченко та мер Києва Віталій Кличко.

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