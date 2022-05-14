Зеленский выступит на Международном экономическом форуме в Давосе, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Известно, что президент Украины выступит 23 мая, в день открытия конференции. Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко. Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 26 мая.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский раскритиковал торможение санкций против РФ и помощи Украине. Он подчеркнул, что всем странам Европы нужно объединиться вокруг решения будущих проблем, к которым приведет вторжение России в Украину.

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