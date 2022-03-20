В России заявили о захвате якобы "лидеров нацформирований" в боях за Изюм

Фото: российские военные отчитались о якобы успехах в Изюме (facebook com mod mil rus)

Российские военные в ходе боев за Изюм Харьковской области якобы взяли в плен нескольких "лидеров нацформирований". А также якобы людей, которые помогали Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что российские войска ночью форсировали реку на окраине Изюма, установили понтонный мост, после чего якобы нанесли урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины. В сообщении Росгвардии также говорится о захвате "нескольких лидеров нацформирований, пособников СБУ и важных документов".