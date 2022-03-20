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В России заявили о захвате якобы "лидеров нацформирований" в боях за Изюм

Новина українською →
Изюм, Воскресенье 20 марта 2022 14:16
В России заявили о захвате якобы "лидеров нацформирований" в боях за Изюм Фото: российские военные отчитались о якобы успехах в Изюме (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российские военные в ходе боев за Изюм Харьковской области якобы взяли в плен нескольких "лидеров нацформирований". А также якобы людей, которые помогали Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что российские войска ночью форсировали реку на окраине Изюма, установили понтонный мост, после чего якобы нанесли урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины.

В сообщении Росгвардии также говорится о захвате "нескольких лидеров нацформирований, пособников СБУ и важных документов".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты бросили в бой за Изюм учебные подразделения, которые были разбиты украинскими войсками.

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