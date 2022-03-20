У Росії заявили про захоплення нібито "лідерів нацформувань" в боях за Ізюм
Російські військові в ході боїв за Ізюм Харківської області нібито взяли в полон кількох "лідерів нацформувань". А також нібито людей, які допомагали Службі безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що російські війська вночі форсували річку на околиці Ізюма, встановили понтонний міст, після чого нібито завдали шкоди живій силі і техніці Збройних сил України.
У повідомленні Росгвардіі також йдеться про захоплення "декількох лідерів нацформувань, посібників СБУ і важливих документів".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти кинули в бій за Ізюм навчальні підрозділи, які були розбиті українськими військами.
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