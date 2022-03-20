ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заявили про захоплення нібито "лідерів нацформувань" в боях за Ізюм

Новость на русском →
Ізюм, Неділя 20 березня 2022 14:16
У Росії заявили про захоплення нібито "лідерів нацформувань" в боях за Ізюм Фото: російські військові відзвітували про нібито успіхи в Ізюмі (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Російські військові в ході боїв за Ізюм Харківської області нібито взяли в полон кількох "лідерів нацформувань". А також нібито людей, які допомагали Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що російські війська вночі форсували річку на околиці Ізюма, встановили понтонний міст, після чого нібито завдали шкоди живій силі і техніці Збройних сил України.

У повідомленні Росгвардіі також йдеться про захоплення "декількох лідерів нацформувань, посібників СБУ і важливих документів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти кинули в бій за Ізюм навчальні підрозділи, які були розбиті українськими військами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні