У Росії заявили про захоплення нібито "лідерів нацформувань" в боях за Ізюм

Російські військові в ході боїв за Ізюм Харківської області нібито взяли в полон кількох "лідерів нацформувань". А також нібито людей, які допомагали Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У повідомленні Росгвардіі також йдеться про захоплення "декількох лідерів нацформувань, посібників СБУ і важливих документів".

Повідомляється, що російські війська вночі форсували річку на околиці Ізюма, встановили понтонний міст, після чого нібито завдали шкоди живій силі і техніці Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти кинули в бій за Ізюм навчальні підрозділи, які були розбиті українськими військами.

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