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В России заявили о задержании украинца. Он якобы собирал сведения об оружии

Автор: Анастасия Рокитна

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании в Туле украинца. Он якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

В ФСБ заявили, что украинец, якобы собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным.

Он якобы искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.

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