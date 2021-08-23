В России заявили о задержании украинца. Он якобы собирал сведения об оружии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании в Туле украинца. Он якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
В ФСБ заявили, что украинец, якобы собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным.
Он якобы искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.