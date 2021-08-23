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У Росії заявили про затримання українця. Він ніби-то збирав відомості про зброю

Автор: Анастасія Рокитна

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила про затримання в Тулі українця. Він ніби-то намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

У ФСБ заявили, що українець, який ніби-то збирав відомості, які є держтаємницею (новітні зразки озброєння і секретної технічної документації до них), був затриманий на місці злочину.

Він ніби-то шукав працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.

"Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.

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