У Росії заявили про затримання українця. Він ніби-то збирав відомості про зброю

У ФСБ заявили, що українець, який ніби-то збирав відомості, які є держтаємницею (новітні зразки озброєння і секретної технічної документації до них), був затриманий на місці злочину.

Він ніби-то шукав працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.

"Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.