В России заявили о задержании "украинских разведчиков", один из них якобы готовил теракт

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Также уточняется, что российские спецслужбы задержали агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, которого якобы направили на территорию России с целью совершения теракта.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

По версии российского ФСБ он планировал подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Однако не уточняется, где и когда он планировал совершить теракт. Также в спецслужбе не раскрыли, когда и в каких регионах были задержаны "украинские разведчики".

По данным ЦОС, в используемом задержанными отцом и сыном автомобиле было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов", - сказали в ФСБ.