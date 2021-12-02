У Росії заявили про затримання "українських розвідників", один з них нібито готував теракт

"Затримано два агента Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р., і його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р. н., які прибули на територію Росії з метою збору інформації та здійснення фото - і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства

Також уточнюється, що російські спецслужби затримали агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, якого нібито направили на територію Росії з метою здійснення теракту.

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., дав свідчення, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора-співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ЦГЗ.

За версією російського ФСБ він планував підірвати два саморобних вибухових пристрої загальною масою 1,5 кг в тротиловому еквіваленті. Однак не уточнюється, де і коли він планував здійснити теракт. Також у спецслужбі не розкрили, коли і в яких регіонах були затримані "українські розвідники".

За даними ЦГЗ, у використовуваному затриманими батьком і сином автомобілі було виявлено короткоствольну і автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту, які направлені на експертизу.

"Затримані зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ в Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тисяч доларів", - сказали в ФСБ.