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В России заявили, что встреча Зеленского и Путина возможна для подписания мирного договора

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 15:10
В России заявили, что встреча Зеленского и Путина возможна для подписания мирного договора Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна для подписания мирного договора между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пророссийское агентство ТАСС.

"Встреча возможно тогда, когда будет к подписанию договор, проговоренные переговорщикам и министрами иностранных дел", - заявил Мединский.

При этом он назвал предлагаемый формат подписания мирного договора.

"Сначала готовиться договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - рассказал Мединский.

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