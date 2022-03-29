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У Росії заявили, що зустріч Зеленського і Путіна можлива для підписання мирного договору

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 15:10
У Росії заявили, що зустріч Зеленського і Путіна можлива для підписання мирного договору Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна можлива для підписання мирного договору між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проросійське агентство ТАСС.

"Зустріч можлива тоді, коли буде до підписання договір, проговорені переговірникам і міністрами закордонних справ", - заявив Мединський.

При цьому він назвав пропонований формат підписання мирного договору.

"Спочатку готуватися договір, потім договір затверджується переговірниками, візується міністрами закордонних справ на зустрічі, після цього обговорюється можливість зустрічі керівників держав для підписання цього Договору", - розповів Мединський.

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