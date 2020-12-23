В России заявили о возвращении скандальной иконы Боснии и Герцеговине

Москва решила вернуть подаренную российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону Боснии и Герцеговине. Скандальную икону сегодня передали посольству Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщило российское издание "ТАСС" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Икона 18 века, которую Лавров получил от главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, спровоцировала международный скандал, поскольку оказалась вывезенной с территории Украины.

"По согласованию с дарителем 23 декабря икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили агентству в МИД РФ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону, вероятно из Луганска. МИД Украины потребовал от Боснии объяснений, как икона оказалась в стране.

Кроме того, в Минкульте заявили, что печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует о том, что артефакт является собственностью Украина, но неизвестно, как икона оказалась в Боснии и Герцеговине.