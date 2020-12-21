Печать на подаренной Лаврову иконе говорит о собственности Украины, - Минкульт

Фото: замминистра Светлана Фоменко (wikimedia by МКМС)

Печать на иконе, которую власти Боснии и Герцеговины подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, свидетельствует о собственности Украины. Украинская сторона пытается выяснить, как реликвия покинула страну.

Об этом заявила замминистра культуры и информационной политики (МКИП) Светлана Фоменко, передает пресс-служба министерства.

По ее словам, на иконе есть печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

"Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - отметила Фоменко.

Также сообщается, что МКИП готовит запросы в архивы, а также обращения в правоохранительные органы, чтобы они установили цепочку и время перемещения данной иконы с территории Украины в Боснию и Герцеговину.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону, вероятно украинского происхождения.

Боснийские СМИ писали, что она могла быть вывезена из оккупированного Луганска, правоохранительные органы БиГ открыли уголовное дело. Позже российский МИД заявил, что вернет подарок, чтобы по линии Интерпола установили его происхождение.