ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії заявили про повернення скандальної ікони Боснії і Герцеговині

Автор: Дмитро Левицький

Москва вирішила повернути подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону Боснії і Герцеговині. Скандальну ікону сьогодні передали посольству Боснії і Герцеговини.

Популярні новини

Про це повідомило російське видання "ТАСС" з посиланням на коментар МЗС РФ.

Ікона 18 століття, яку Лавров отримав від глави президіуму Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, спровокувала міжнародний скандал, оскільки виявилася вивезеною з території України.

"За погодженням з дарувальником 23 грудня ікона була передана у посольство Боснії і Герцеговини у Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включно з походженням згаданого артефакту", - заявили агентству в МЗС РФ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону, ймовірно з Луганська. МЗС України зажадало від Боснії пояснень, як ікона опинилася в країні.

Крім того, у Мінкульті заявили, що печатка на подарованій Лаврову іконі свідчить про те, що артефакт є власністю Україна, але невідомо, як ікона опинилася в Боснії і Герцеговині.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяЛавровБосния и Герцеговинаикона