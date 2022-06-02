В России заявили, что Украина требует "гораздо большей демилитаризации" из-за оружия из США

Поставки дальнобойного вооружения несут угрозу территории РФ. В связи с этим Украине требуется "более глубокая демилитаризация", чем Донбассу.

Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Знает ли Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров", - заявил он.

По его словам, поставки вооружений из НАТО не только сделали Североатлантический блок "соучастником военных преступлений русофобского киевского режима, но и не оставляют иного выхода, чем в полном объеме завершить демилитаризацию всей территории, откуда исходит прямая военная угроза России, ЛНР, ДНР".