Поставки Далекобійного озброєння несуть загрозу території РФ. У зв'язку з цим Україні потрібна "глибша демілітаризація", ніж Донбасу.

Про це заявив голова Комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Чи знає Джо Байден, що від російського Бєлгорода до Києва 428 кілометрів? Сумніваюся, але особисто мені важливо те, що технічна дальність американських систем залпового вогню, які готові до установки на українському театрі військових дій, до 500 кілометрів", - заявив він.

За його словами, поставки озброєнь з НАТО не тільки зробили Північноатлантичний блок "співучасником військових злочинів русофобського київського режиму, але і не залишають іншого виходу, ніж в повному обсязі завершити демілітаризацію всієї території, звідки виходить пряма військова загроза Росії, ЛНР, ДНР".