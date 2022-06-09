В России заявили об угрозе прямого конфликта с Западом

Россия в очередной раз пригрозила Западу прямым военным конфликтом. В РФ заявили об угрозе информационной безопасности и "кибер-конфронтации".
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Российский чиновник на заседание Совбеза ООН заявил, что Запад создает в Украине "кибер-армию", которая "отрабатывает навыки, атакуя Россию".
"Милитаризация цифрового пространства, проводимая Западом, многократно увеличивает угрозу прямого военного столкновения. Безрассудные действия киевского режима могут повлечь полномасштабную кибер-конфронтацию, в которую будут втянуты и другие страны", - заявил Небензя.
При этом он добавил, что Россия готова "дать ответ" таким действиям западных стран.
Напомним, недавно в США подтвердили, что осуществляют хакерские операции в поддержку Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.