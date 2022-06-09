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У Росії заявили про загрозу прямого конфлікту із Заходом

Фото: РФ знову заявила про конфлікт із Заходом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в черговий раз пригрозила Заходу прямим військовим конфліктом. В РФ заявили про загрозу інформаційній безпеці та "кіберконфронтацію".

Про це заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Російський чиновник на засідання Радбезу ООН заявив, що Захід створює в Україні "кіберармія", яка "відпрацьовує навички, атакуючи Росію".

"Мілітаризація цифрового простору, що проводиться Заходом, багаторазово збільшує загрозу прямого військового зіткнення. Безрозсудні дії київського режиму можуть спричинити повномасштабну кіберконфронтацію, в яку будуть втягнуті й інші країни", - заявив Небензя.

При цьому він додав, що Росія готова "дати відповідь" таким діям західних країн.

Нагадаємо, нещодавно в США підтвердили, що здійснюють хакерські операції на підтримку України.

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