В России снова заявили об угрозе прямого конфликта с НАТО и ядерной войне

Запад развязал против России proxy war ("войну по доверенности"). А у такого военного конфликта всегда есть риск перехода в полноценную войну с применением ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у границ РФ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности", - заявил он.

По его словам, потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".