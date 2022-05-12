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У Росії знову заявили про загрозу прямого конфлікту з НАТО та ядерну війну

Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Захід розв'язав проти Росії proxy war ("війну за довіреністю"). А такий військовий конфлікт завжди має ризик переходу у повноцінну війну із застосуванням ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля кордонів РФ підвищують ймовірність прямого і відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю", - заявив він.

За його словами, потенційний конфлікт НАТО з РФ може перерости в ядерну війну, що буде "катастрофічним для всіх сценарієм".

Як повідомлялося раніше, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї під час війни Росії проти України.

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