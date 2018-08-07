В России заявили об "удовлетворительном" состоянии Сенцова

При этом адвокат, посетивший Сенцова, сообщил, что он находится в плохом состоянии

В федеральной службе исполнения наказаний России заявили об "удовлетворительном" состоянии здоровья украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, который голодает более 80 дней. Об этом говорится на сайте управления ведомства в Ямало-Ненецком округе.

"Осужденный Сенцов О.Г. находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов ГБУЗ "Лабытнангская городская больница". Ежедневно Сенцов О.Г. осматривается медицинскими работниками, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования…Состояние здоровья Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в России заявляют, что Сенцову назначено и проводится лечение, также сообщается об "очередном лабораторном обследовании".

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова заявил, что он находится в плохом состоянии.

По словам адвоката, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе рассказал, что Сенцова два раза пытались уговорить уехать в больницу. Также он чувствует слабость во всем теле, сообщил адвокат.