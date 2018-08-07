Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Украинский политзаключенный Олег Сенцов находится в плохом состоянии, заявил адвокат Дмитрий Динзе

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии российского города Лабытнанги, находится в плохом состоянии. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, передает "Громадське".

По его словам, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе рассказал, что Сенцова два раза пытались уговорить уехать в больницу. Также он чувствует слабость во всем теле, сообщил адвокат.

Кроме того, на вопрос о том, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

При этом Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему". Он также против перевода в другую больницу, "поскольку не выдержит этапирования и может умереть".

Напомним, 4 августа стало известно, что иерей храма Святого Георгия Победоносца Богдан Василюк посетил исправительную колонию, где удерживается Сенцов. Священник предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, однако он отказался.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.