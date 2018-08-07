У Росії заявили про "задовільний" стан Сенцова

При цьому адвокат, який відвідав Сенцова, повідомив, що він знаходиться в поганому стані

У федеральній службі виконання покарань Росії заявили про "задовільний" стан здоров'я українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, який голодує понад 80 днів. Про це йдеться на сайті управління відомства в Ямало-Ненецькому окрузі.

"Засуджений Сенцов О. Г. перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання, і лікарів-фахівців ГБУЗ "Лабитнангська міська лікарня". Щодня Сенцов О. Г. оглядається медичними працівниками, проводяться клініко-лабораторні та інструментальні дослідження...Стан здоров'я Сенцова О. Г. оцінюється як задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також у Росії заявляють, що Сенцову призначено та проводиться лікування, також повідомляється про "чергове лабораторне обстеження".

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідування Сенцова заявив, що він знаходиться в поганому стані.

За словами адвоката, у Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину. Дінзе розповів, що Сенцова два рази намагалися умовити виїхати в лікарню. Також він відчуває слабкість у всьому тілі, повідомив адвокат.