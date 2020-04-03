В России заявили о срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что сначала был подписан минский протокол, а потом по примеру Франции и Германии от договоренностей отказался и Киев.

"К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников" нормандских "лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей", - говорится в сообщении.

В РФ заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что идея о создании Консультативного совета вызвана необходимостью консультаций с представителями ОРДЛО, упомянутых в Комплексе мер вторых минских соглашений. При этом украинская сторона хочет, чтобы ОРДЛО в совете представляли патриоты-переселенцы.

Также сообщалось, что о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.