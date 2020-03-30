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Резников объяснил механизм отбора в консультативный совет с ОРДЛО

Новости » Политика     30.03.2020 - 11:15
Резников объяснил механизм отбора в консультативный совет с ОРДЛО
Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

Отбор кандидатов не должен вызывать сомнений у общества

Украинская сторона в консультативном совете не планирует вести диалог с боевиками ОРДЛО. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона еще не определилась с механизмом отбора кандидатур в консультативный совет.

"Механизм отбора с нашей стороны пока не определен. Мы хотим такой механизм, чтобы он был зеркален и для той стороны. Насколько они будут с этим химичить – это уже другое дело. Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет. У них там сейчас "зрады" по этому поводу больше чем у нас, я это точно знаю из своих источников. Механизм должен быть таким, чтобы у общества не было сомнений в порядочности и патриотичности тех, кого туда отберут", - сообщил Резников.

Ранее РБК-Украина писало, что идея о создании Консультативного совета вызвана необходимостью консультаций с представителями ОРДЛО, упомянутых в Комплексе мер вторых минских соглашений. При этом украинская сторона хочет, чтобы ОРДЛО в совете представляли патриоты-переселенцы.

Также сообщалось, что о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

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Новости Украины минские соглашенияАлексей РезниковконсультацииОРДЛО
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