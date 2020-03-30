ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Резников о Консультативном совете:  хотим, чтобы ОРДЛО представляли патриоты-переселенцы

Новости » Политика     30.03.2020 - 10:38
Резников о Консультативном совете:  хотим, чтобы ОРДЛО представляли патриоты-переселенцы
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

На консультациях с ОРДЛО настаивают европейские партнеры

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, зачем нужен Консультативный совет с ОРДЛО. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, идея о создании Консультативного совета вызвана необходимостью консультаций с представителями ОРДЛО, упомянутых в Комплексе мер вторых минских соглашений.

"Комплекс мер обязывает Украину проводить эти консультации и согласования, такова позиция, в том числе и наших европейских партнеров", - сказал Резников.

При этом министр отметил, что украинская сторона хочет, чтобы ОРДЛО в Консультативном совете представляли не представители неподконтрольной территории, а вынужденные переселенцы.

"А мы считаем, что там должны присутствовать и те, кто проживает на подконтрольной части, патриоты Украины, выходцы из этих же районов, которые имеют право отстаивать свои интересы", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что подписав протокол в Минске 11 марта украинская власть не пошла дальше, чем прошлая власть в 2014 году. По словам Резникова, это не дает юридических субъектность представителям ОРДЛО.

Также сообщалось, что о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Кабмине жителям ОРДЛО обещают гумконвои для борьбы с коронавирусом Боевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом, - Резников
Новости Украины ДонбассАлексей РезниковконсультацииОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь