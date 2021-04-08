В России заявили, что в случае необходимости "станут на защиту" жителей Донбасса

Заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами. По словам Козака, Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Москве.

Журналист спросил Казака, готова ли Россия "защитить" жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют российское гражданство.

"Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Сегодня уже достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования ... в состоянии удерживать оборону. Надеюсь, такой необходимости не возникнет", - сказал представитель Кремля.

Отметим, Россия проводила и проводит на оккупированном Донбассе массовую кампанию паспортизации населения. Для того, чтобы ускорить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО, президент России упростил механизм предоставления российского гражданства.